Analistas esperam anúncio de novo iPhone em evento da Apple em 12 de setembro

(Reuters) - A Apple anunciou nesta terça-feira que realizará seu evento de outono em 12 de setembro, preparando o terreno para o que os analistas acreditam ser o lançamento de uma nova linha de iPhones e smartwatches.

O evento ocorrerá no Steve Jobs Theatre, em sua sede em Cupertino, Califórnia, de acordo com convites da empresa mais valiosa do mundo.

Analistas de Wall Street afirmaram que a Apple tentará atrair compradores com uma série de novos recursos para seu principal dispositivo, já que o lançamento ocorre em meio a uma queda na demanda global por smartphones.