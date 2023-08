Bancos chineses reduzirão juros de financiamento imobiliário enquanto crise aumenta

O Banco Popular da China (PBOC), banco central do país, não comentou o assunto.

A redução dos juros ocorrerá no meio de várias outras medidas de apoio imobiliário, econômico e de mercado que Pequim anunciou nas últimas semanas, à medida que aumentam as preocupações sobre a saúde da segunda maior economia do mundo.

O setor imobiliário, que representa cerca de um quarto da economia chinesa, passo de uma crise para outra desde 2021, e os temores de contágio se aprofundaram este mês após o estresse de liquidez na incorporadora Country Garden.

A expectativa é que os bancos chineses reduzam as taxas de juro das hipotecas existentes, após o BPC ter afirmado no início deste mês que orientará os bancos comerciais a fazê-lo.

O corte nos juros deverá pesar ainda mais sobre a margem líquida de juros do setor bancário (NIM) - um indicador-chave da rentabilidade - que caiu para um mínimo histórico no final do segundo trimestre, mostraram dados oficiais.

Os bancos chineses têm enfrentado dificuldades que incluem juros mais baixos e pressão do governo para apoiarem a economia, bem como inadimplência ​​de promotores imobiliários e veículos de financiamento de governos regionais (LGFV).