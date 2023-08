Confiança da indústria do Brasil cai em agosto para menor nível em 3 anos, mostra FGV

O Índice de Situação Atual (ISA), que mede o sentimento dos empresários sobre o momento presente do setor industrial, caiu 1,0 ponto, para 88,5 pontos, menor patamar desde junho de 2020, segundo a FGV.

Já o Índice de Expectativas (IE), indicador da percepção sobre os próximos meses, teve estabilidade, permanecendo em 94,4 pontos.

"Para os próximos meses, as perspectivas sobre os negócios reforçam a ideia de um segundo semestre com nível de atividade morno, porém com alguma melhora no mercado de trabalho", completou Pacini.

(Por Camila Moreira)