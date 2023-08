Confiança do consumidor alemão deve cair em setembro, diz GfK

BERLIM (Reuters) - A confiança do consumidor alemão deve cair em setembro devido ao declínio das expectativas de renda e da propensão por compras, revelou uma pesquisa do instituto GfK nesta terça-feira.

O índice de confiança do consumidor do instituto caiu para -25,5 a caminho de setembro, ante -24,6 em agosto, abaixo das expectativas dos analistas consultados pela Reuters de uma leitura de -24,3.

"As chances de que a confiança do consumidor possa se recuperar de forma sustentável antes do final deste ano estão diminuindo cada vez mais", afirmou Ralf Buerkl, especialista em consumo da GfK.