Dólar cai ante real após dados reforçarem apostas de parada na alta de juros nos EUA

Na B3, às 17:14 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,45%, a 4,8560 reais.

No início do dia, o dólar à vista chegou a oscilar em alta ante o real. Às 10h33, a divisa marcou a cotação máxima de 4,9035 reais (+0,57%), com investidores à espera da divulgação dos dados norte-americanos.

Quando os números saíram, às 11h, o dólar despencou ante o real e se firmou no território negativo.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou que as vagas de emprego -- uma medida da demanda de mão de obra -- caíram em 338.000 no último dia de julho, para 8,827 milhões, o nível mais baixo desde março de 2021. Economistas consultados pela Reuters projetavam 9,465 milhões de vagas de emprego em julho.

Já o Conference Board informou que seu índice de confiança do consumidor norte-americano caiu para 106,1 em agosto, de 114,0 em julho, em dado revisado para baixo. Os economistas consultados pela Reuters projetavam que o índice recuaria para 116,0, em relação aos 117,0 relatados anteriormente. A queda apagou os aumentos consecutivos registrados em junho e julho.

Os dois números -- de emprego e de confiança – tiraram força do dólar ante as demais divisas, incluindo o real, em meio à percepção de que o Fed será menos rígido em sua política monetária. O dólar renovou as cotações mínimas em diferentes momentos do dia, marcando 4,8483 reais (-0,56) às 16h40, no valor mais baixo da sessão.