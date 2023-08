Dólar tem pouca alteração frente ao real antes de dados econômicos

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar alternava estabilidade e leve alta frente ao real nos primeiros negócios desta terça-feira, em linha com o comportamento da divisa no exterior, conforme o mercado aguardava uma série de dados importantes dos Estados Unidos e do Brasil agendados para esta semana.

Às 9:03 (horário de Brasília), o dólar à vista avançava 0,05%, a 4,8780 reais na venda.

Na B3, às 9:03 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,06%, a 4,8810 reais.