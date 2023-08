Eletrobras lança programa para atrair startups para "desafios" de inovação

"A gente passa a colocar a entrega de valor no centro, e depois pensar em como compor as capacidades para entregar aquilo, com colaboração de várias áreas da estrutura e de fora", afirmou Dantas, que chegou à vice-presidência de inovação da Eletrobras neste ano após liderar estrutura semelhante na Petrobras.

Ainda segundo o executivo, a nova organização da área permite que a Eletrobras traduza concretamente suas ambições enquanto uma gigante de energia renovável, em tecnologias como hidrogênio verde e microgrids (pequenas redes elétricas).

Entre projetos inovadores que se conectam com essas ambições, ele mencionou o desenvolvimento de microgrids renováveis para descarbonização de regiões da Amazõnia hoje atendidas por geração poluente e o uso de inteligência artificial para reflorestamento de áreas com potencial para geração de créditos de carbono.

(Por Letícia Fucuchima)