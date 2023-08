EXCLUSIVO-Chinesa Trina Solar abrirá fábrica de trackers no Brasil e avalia produzir painéis

A Trina, importante fornecedora para projetos de energia solar que atende a demanda do mercado brasileiro por meio de importações da China, instalará em Salvador uma fábrica voltada para sua linha de trackers, equipamentos que otimizam a geração de usinas instaladas no chão ao permitir que as placas acompanhem a trajetória do sol ao longo do dia.

Em desenvolvimento há cerca de um ano, a planta terá capacidade de produção equivalente a 2,5 gigawatts (GW) por ano e deve iniciar atividades até o fim de 2023. O valor dos investimentos realizados pela empresa não foi divulgado.

A unidade brasileira é a primeira para produção de trackers a ser construída fora da China desde que a Trina ingressou nesse mercado, um negócio mais recente para uma companhia que já é tradicional na fabricação de módulos fotovoltaicos, disse Álvaro García-Maltrás, vice-presidente para a região da América Latina e Caribe.

"O mercado solar brasileiro é muito dinâmico, tem bom potencial e faz muito sentido para nós aumentar nossa presença aqui... Esperamos inaugurar a fabricação até o fim do ano, então estamos prontos para receber pedidos para entrega no próximo ano", afirmou García-Maltrás.

Com a fábrica brasileira, a capacidade de produção do equipamento da Trina terá um incremento de 33,3%, passando para 10 GW por ano em todo o mundo.

Segundo o executivo, a decisão de trazer uma linha de produção ao país reflete principalmente a demanda dos clientes em adquirir equipamentos com conteúdo local, um requisito para a contratação de empréstimos para os projetos solares com condições mais favoráveis, como as linhas do BNDES.