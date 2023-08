Investimento chinês no Brasil cai 78% em 2022 e atinge menor valor em 13 anos, aponta estudo

O economista Hsia Hua Sheng, professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP), afirma que a guerra na Ucrânia e a disputa entre Washington e Pequim provocaram mudança abrupta no cenário global e alteraram fluxos de recursos chineses, com o governo chinês passando a privilegiar investimentos na chamada “Nova Rota da Seda”, plano de investimentos ao redor do mundo que não conta com a participação do Brasil.

Na avaliação do professor, um fator complementar -- e não determinante -- envolve posicionamentos do governo do então presidente Jair Bolsonaro, que era “mais fechado e não lidava muito com blocos regionais”, incluindo o Brics, além de não ter como bandeira a transição ecológica, atual foco do investimento chinês no mundo.

Para ele, a queda do ano passado, que também pode ter sido influenciada pelas incertezas eleitorais, não representa uma tendência, e o fluxo de recursos deve ser retomado, especialmente como reflexo da priorização do novo governo na reindustrialização e no plano de transição ecológica.

“Se você olhar os investimentos em 2023, tem muitos na área de energia de volta, ficaram represados do ano passado para cá", disse Hsia. "Já tem (anúncios de investimentos) em automóveis elétricos, geração de energia eólica e solar”, acrescentou.

Procurada, a embaixada da China no Brasil não respondeu de imediato.