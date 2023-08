Japão está em "ponto de inflexão" em batalha de 25 anos contra a deflação, diz governo

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O Japão pode estar em um ponto de inflexão em sua batalha de 25 anos contra a deflação uma vez que os aumentos de preços e salários mostram sinais de ampliação, disse o governo nesta terça-feira, sinalizando sua convicção de que a economia está próxima do fim da estagnação.

A visão otimista ecoa a do Banco do Japão, que afirmou que o comportamento das empresas na fixação de preços e salários está mudando e pode abrir caminho para a eliminação gradual do suporte fiscal e monetário no país.