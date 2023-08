JPMorgan eleva participação no C6 Bank para 46%

SÃO PAULO (Reuters) - O JPMorgan elevou fatia no banco digital C6 Bank de 40% para 46%, segundo comunicado ao mercado das instituições financeiras, que não revelaram os detalhes da transação.

“Nosso investimento estratégico no C6 Bank é uma parte importante da estratégia global de serviços bancários digitais do JPMorgan Chase”, disse em comunicado à imprensa Sanoke Viswanathan, chefe de estratégia e crescimento no JPMorgan Chase.

O JPMorgan tornou-se sócio do C6 em 2021. "Depois de dois anos de colaboração, tomamos a decisão conjunta de ampliar este relacionamento”, disse o presidente-executivo do C6, Marcelo Kalim.