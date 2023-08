Lula diz que governo colocou ricos no Imposto de Renda ao assinar MP de fundos exclusivos

Ele ponderou que a maioria dos deputados federais e senadores eleitos "não são representantes do povo trabalhador" por virem das classes média e média-alta e que muitas vezes acabam definindo seus votos em favor da "sociedade em que vivem".

"O que fizemos foi uma coisa justa e sensata que eu espero que o Congresso Nacional, de forma madura, ao invés de proteger os mais ricos, proteja os mais pobres", disse.

O presidente ainda enfatizou que o Brasil conta com muitas pessoas que "ganham muito, mas pagam muito pouco" imposto e que o governo deseja distribuir o resultado do crescimento da riqueza do país com todos os trabalhadores.

De acordo com Lula, o objetivo do governo é criar um sistema de "contribuição equânime" entre a população, o que na Europa e em outros países desenvolvidos permite a implementação de políticas de bem-estar social.

A MP dos fundos exclusivos, que tem validade imediata e fica sujeita a aval posterior do Congresso, autoriza que os investidores façam um acerto de contas antecipado, o que permitirá um pagamento do tributo com alíquota de 10% de Imposto de Renda, abaixo da cobrança padrão, de 15% a 20%.

Ainda na segunda-feira, Lula sancionou uma MP anterior que reajustou o valor do salário mínimo e corrigiu a tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física para estender a isenção a pessoas de baixa renda.