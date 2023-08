Minério de ferro cai em Dalian com menores margens do aço e demanda downstream morna

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian ampliaram as quedas nesta terça-feira, com traders permanecendo cautelosos com a redução das margens do aço e a falta de quaisquer sinais claros de melhora na demanda downstream, apesar de uma série de medidas de estímulo introduzidas no fim de semana para reavivar o sentimento.

O minério de ferro mais negociado para janeiro na Dalian Commodity Exchange (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,04%, a 810,5 iuanes (111,22 dólares) por tonelada.

A fraqueza contínua ocorreu após "expectativas de que as medidas de apoio não produziriam um crescimento significativo na demanda e, em vez disso, as finanças frágeis do setor siderúrgico provavelmente limitarão a sua capacidade de retomar a atividade", disseram analistas da ANZ.