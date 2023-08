Petróleo sobe 1% com dólar mais fraco, EUA se preparam para furacão

O índice do dólar americano caiu nesta terça-feira, depois de dados terem mostrado que as aberturas de vagas de empregos nos EUA, uma medida da procura de trabalho, caíram em julho. A fraqueza no mercado de trabalho poderia encorajar o Federal Reserve a desacelerar os aumentos das taxas de juros, disseram especialistas.

Um dólar mais fraco torna o petróleo denominado em dólares menos caro para os investidores que detêm outras moedas, aumentando a procura.

Enquanto isso, estava previsto que o furacão Idalia atingiria a força da categoria 3 -- classificado como um grande furacão, com ventos máximos sustentados de pelo menos 179 km/h (111 mph) -- antes de atingir a costa do Golfo da Flórida nas primeiras horas de quarta-feira, de acordo com o Miami Centro Nacional de Furacões (NHC), com sede em Washington.

A tempestade provavelmente terá impacto nos sistemas de distribuição de combustível e afetará o consumo de combustível nas regiões afetadas pouco antes do feriado federal do Dia do Trabalho, em 4 de setembro, disse Robert Yawger, analista da Mizuho.

Não se espera que o sistema climático atinja as principais plataformas de produção de petróleo no Golfo do México dos EUA. No entanto, a grande petroleira Chevron retirou alguns funcionários de três plataformas na região.

A produção continuava nas instalações de petróleo e gás operadas pela Chevron no Golfo do México.