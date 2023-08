Relator diz que há "consenso entre muitos" no Senado sobre limite constitucional à carga tributária

BRASÍLIA (Reuters) - O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), afirmou nesta terça-feira que há um consenso "entre muitos" na Casa em torno da ideia de impor um limite constitucional à carga tributária a ser adotada com a reestruturação do sistema de impostos do país, acrescentando que o governo terá de se adaptar caso o teto seja aprovado pelo Congresso.

"Me parece que há um consenso entre muitos nesta Casa, e há um consenso entre muitos na sociedade brasileira. Há um consenso entre a maioria dos brasileiros", disse Braga em sessão temática do Senado com governadores e representantes dos Estados sobre a reforma, acrescentando que o teto se estenderia às leis complementares que virão para detalhar as regras gerais da reforma.

"O importante é que para o setor produtivo, para o contribuinte, estará dando um comando constitucional claro de que tem um limite da carga tributária e que o contribuinte não terá aumento tributário", acrescentou.