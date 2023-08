Resposta do Mercosul à carta da UE ficará pronta em setembro, diz chanceler à bancada ruralista

BRASÍLIA (Reuters) - O Mercosul terá sua contraproposta pronta em setembro para responder ao adendo da União Europeia ao acordo comercial entre os dois blocos, disse nesta terça-feira o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em encontro com a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

Vieira explicou à bancada ruralista no Congresso que a resposta do Mercosul à chamada "side letter" enviada pela UE ao bloco sul-americano foi adiada devido à mudança de governo no Paraguai. A resposta da parte paraguaia estará pronta até 17 de setembro, informou o presidente da FPA, deputado Pedro Lupion (PP-PR).

No sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, durante visita a Angola, que a carta de resposta do Mercosul à União Europeia dirá que o bloco sul-americano não aceita ameaças. Ainda assim, Lula reiterou sua intenção de concluir o acordo comercial neste ano.