Taxas futuras de juros caem no Brasil com dados fracos da economia dos EUA

Na segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também assinou o projeto de lei da tributação das offshores. Por ela, a pessoa física com renda no exterior de até 6.000 reais por ano estará isenta. Já o rendimento entre 6.000 reais e 50.000 reais por ano ficará sujeito a uma alíquota de 15%, enquanto na renda superior a 50.000 haverá cobrança de 22,5%.

Para o economista-chefe do banco Bmg, Flavio Serrano, as propostas vão na direção de “melhorar o resultado fiscal”, o que foi bem recebido pelo mercado. “A meta de resultado zero em 2024 é bastante desafiadora”, pontuou.

Durante a tarde, o Tesouro informou que a dívida pública federal caiu 0,80% em julho ante junho, para 6,142 trilhões de reais. Os números não fizeram preço.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2024 estava em 12,395%, ante 12,405% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,475%, ante 10,526% do ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2026 estava em 9,99%, ante 10,078%. Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,115%, ante 10,216%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 10,39%, ante 10,496%.

Perto do fechamento a curva a termo precificava apenas 4% de chances de o corte da Selic em setembro ser de 0,75 ponto percentual. Já as chances de corte de 0,50 ponto percentual eram precificadas em 96%.

No exterior, a curva norte-americana seguia fechando.