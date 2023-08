Wall St sobe com expectativa por pausa nos juros pelo Fed após dados de emprego

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta terça-feira, após uma queda no número de vagas abertas de emprego nos Estados Unidos em julho ampliar as expectativas de uma pausa nas altas de juros pelo Federal Reserve.

A pesquisa mensal sobre vagas de emprego em aberto do Departamento do Trabalho, ou relatório JOLTS, mostrou que o número de postos de trabalho ficou em 8,827 milhões em julho, caindo pelo terceiro mês consecutivo e sinalizando um alívio nas pressões do mercado de trabalho. Economistas consultados pela Reuters esperavam 9,465 milhões vagas.

Os investidores também analisaram outro relatório, do Conference Board, que mostrou que a confiança do consumidor nos EUA caiu para 106,1 em agosto, em comparação com as expectativas de 116.