XP lança conta global premium com cartão de débito em parceria com a Mastercard

O cartão não terá mensalidade ou taxa de manutenção.

De acordo com a diretora de Banking da XP, Marta Pinheiro, outros diferenciais do produto incluem IOF de 1,1% no envio da remessa de câmbio para a conta global XP, menor do que a taxa de 5,38% do cartão de crédito.

Além disso, o saldo na conta internacional tem cobertura de até 250 mil dólares pelo Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), agência federal dos EUA que garante depósitos bancários.

Na visão do presidente da Mastercard no Brasil, Marcelo Tangioni, o produto vem em um momento de crescimento no segmento das contas internacionais, assim como aumento do uso de cartões por brasileiros no exterior.

Ele citou dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) mostrando que o uso de cartões no exterior aumentou 36% no primeiro semestre de 2023, para o equivalente a algo em torno de 30 bilhões de reais, em comparação com o mesmo período do ano passado.

O cartão de débito é emitido pelo Community Federal Savings Bank, que é o banco que de fato tem a conta aberta nos Estados Unidos, explicou Pinheiro.