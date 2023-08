ações da China e de Hong Kong ficam estáveis com o mercado avaliando os riscos geopolíticos

Qualquer novo acontecimento entre a China e os EUA é altamente observado pelos investidores. Até agora em agosto houve uma venda líquida de capital estrangeiro de mais de 85 bilhões de iuanes (11,66 bilhões de dólares), o que deve levar à maior saída mensal já registrada.

As ações de semicondutores saltaram devido a especulações de que os telefones recém-lançados da Huawei seriam compatíveis com 5G e beneficiariam empresas em sua cadeia de valor.

As ações do setor bancário da China caíram devido a preocupações de que uma redução nas taxas de hipoteca existentes prejudicará a lucratividade dos credores, que já estão sofrendo com o agravamento da crise do setor imobiliário e com a desaceleração da economia. Enquanto isso, as ações de incorporadoras imobiliárias subiram.

A cidade de Guangzhou, no sul da China, emitiu um aviso de que flexibilizará as restrições às hipotecas, permitindo que os compradores de imóveis desfrutem de empréstimos preferenciais para a compra da primeira casa, independentemente de seu registro de crédito anterior.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,33%, a 32.333 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,01%, a 18.482 pontos.