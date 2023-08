Autoridade do BC do Japão sinaliza chance de ajuste da política monetária no início de 2024

Por Leika Kihara

KUSHIRO, Japão (Reuters) - O alcance da meta de inflação estipulada pelo Banco do Japão está "claramente à vista", disse Naoki Tamura, membro do conselho da instituição, nesta quarta-feira, sinalizando a possibilidade de um fim dos juros negativos no início do próximo ano.

As declarações são o sinal mais forte até agora dado por uma autoridade do Banco do Japão de que o aumento da inflação e dos salários pode levar o banco a tomar medidas mais ousadas na direção de eliminar gradualmente o seu estímulo monetário massivo.