BERLIM (Reuters) - O presidente-executivo da companhia alemã de mídia Bertelsmann, Thomas Rabe, afirmou nesta quarta-feira que a empresa vê boas oportunidades de crescimento no setor de educação, incluindo via aquisições, no Brasil.

Segundo o executivo, a Bertelsmann quer dobrar o faturamento do grupo de educação para 2 bilhões de euros nos próximos dois a três anos e ter lucro de 600 milhões.

(Reportagem de Klaus Lauer)