Confiança de serviços do Brasil cai em agosto após 5 altas seguidas, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança do setor de serviços do Brasil interrompeu cinco meses seguidos de alta e caiu em agosto, indicando desaceleração da tendência de crescimento do setor, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

No mês, o Índice de Confiança de Serviços (ICS) recuou 0,6 ponto, para 97,4 pontos.

"O resultado desse mês pode ser enxergado como uma acomodação, influenciado por piora da satisfação dos empresários sobre o momento atual que está relacionado diretamente a uma redução da demanda, sugerindo uma desaceleração da tendência de crescimento que o setor vinha apresentando desde março", explicou o economista da FGV Ibre Rodolpho Tobler em nota.