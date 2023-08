Dólar tem pouca alteração frente ao real após PIB dos EUA

Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 4,8556 reais na venda, com baixa de 0,41%.

Dados de mais cedo mostraram que o crescimento econômico dos Estados Unidos no segundo trimestre foi revisado para baixo, embora a um ritmo ainda sólido, de 2,1%.

Imediatamente após a divulgação dos dados, o dólar chegou a apresentar leve baixa frente ao real, antes de retomar fôlego e passar a rondar a estabilidade.

"A segunda leitura do PIB veio um pouco mais baixa do que a primeira e o PCE (do segundo trimestre) mostra arrefecimento inflacionário significativo, de forma que o Fed provavelmente vai parar o ciclo de aperto monetário com o que já foi feito", disse à Reuters Matheus Pizzani, economista da CM Capital.

Além disso, ele afirmou que a "expectativa é de que o 'payroll' confirme a tendência de arrefecimento da economia" norte-americana. Pizzani se referiu ao relatório mensal de criação de empregos do governo dos Estados Unidos, que é acompanhado de perto pelo Federal Reserve e será divulgado na sexta-feira.

Juros mais altos nos EUA tendem a impulsionar o dólar ao tornar os retornos do mercado de renda fixa norte-americano mais atraentes, enquanto a perspectiva de uma postura monetária mais branda por lá costuma beneficiar moedas rivais do dólar, principalmente as de países com taxas mais altas, que oferecem maior rentabilidade.