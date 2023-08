Governo lança Orçamento de médio prazo e prevê gastar R$13,3 tri em 4 anos para atingir metas

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - O governo Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso nesta quarta-feira o projeto de lei do Plano Plurianual (PPA) para o período de 2024 a 2027 com metas para melhoria de indicadores econômicos, sociais e ambientais, traçando como previsão uma despesa de 13,3 trilhões de reais nos quatro anos para colocar em prática políticas públicas compatíveis com esses objetivos.

O plano é tratado como prioridade pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, que prometeu fortalecer a programação e o monitoramento de médio prazo de políticas públicas, algo historicamente deixado em segundo plano no país, o que fazia com que o PPA não fosse peça central das gestões federais.