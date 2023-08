Haddad comemora aprovação do projeto do Carf no Senado e cita "ganho inestimável"

Haddad vinha defendendo o projeto aprovado por considerá-lo um importante reforço nos recursos do governo federal para o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O Novo PAC terá investimentos de 1,7 trilhão de reais, considerando recursos da União, de estatais e do setor privado, com previsão de aplicação de mais de 1,3 trilhão de reais até 2026 e um incentivo às parcerias público-privadas.

O texto do projeto de lei aprovado no plenário, que agora vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, incorpora acordo fechado com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que prevê redução de multas e juros nos casos de desempate em favor da União.

“O que aconteceu hoje (quarta-feira) é muito importante para o Ministério da Fazenda, porque de certa forma restitui à Receita Federal o poder que toda receita federal do mundo tem, para exercer a função que lhe cabe, que é garantir a base fiscal brasileira”, disse Haddad aos jornalistas.

“O estoque de litígio administrativo mais que dobrou. Este ano fizemos um esforço muito grande para cair”, acrescentou.