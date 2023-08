Ibovespa avança com dados dos EUA no radar

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta quarta-feira, buscando a terceira alta seguida, em meio a dados mostrando desaceleração no ritmo de criação de vagas no setor privado dos Estados Unidos em agosto e revisão para baixo do crescimento do PIB norte-americano no segundo trimestre.

No Brasil, na expectativa da apresentação do Orçamento de 2024, prevista para a quinta-feira, investidores repercutem o IGP-M de agosto que mostrou ainda deflação e a abertura de 142.702 vagas formais de trabalho em julho, entre outros dados.

Às 10h02, o Ibovespa subia 0,04%, a 118.451,04 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 18 de outubro, tinha alta de 0,36%, a 120.510 pontos.