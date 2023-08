Inflação na Alemanha tem leve desaceleração em agosto

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A inflação na Alemanha caiu ligeiramente em agosto, mas ainda ficou acima do esperado, mostraram dados nesta quarta-feira, conforme a tendência de desaceleração vista desde o início do ano perde força.

Os preços ao consumidor alemão, harmonizados para comparação com outros países da União Europeia, aumentaram 6,4% em agosto em relação ao ano anterior, de acordo com dados preliminares do escritório federal de estatísticas.