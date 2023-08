Marina descarta concessão de licença para exploração de petróleo em Abrolhos

(Reuters) - A ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, descartou nesta quarta-feira qualquer possibilidade de concessão de licença para exploração de petróleo em Abrolhos, arquipélago localizado no litoral da Bahia e que abriga um Parque Nacional.

Em audiência na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, Marina foi enfática ao afirmar que não haverá licença para explorar petróleo na região e disse que as áreas em Abrolhos devem ser retiradas de disponibilidade para exploração de petróleo.

"Tem coisas que não podem e a gente não vai ficar enrolando empreendedor. Não vai ter licença para exploração de petróleo em Abrolhos. Não vai! Não adianta, tem que tirar esse negócio lá de disponibilidade. Então quando não pode, não pode", disse a ministra durante a audiência, realizada para discutir a possibilidade da exploração de petróleo na foz do rio Amazonas.