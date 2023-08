Minério de ferro se recupera com perspectivas de novo estímulo da China ao setor imobiliário

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta quarta-feira, com os investidores motivados pelas perspectivas de novas medidas da China para apoiar o setor imobiliário local em dificuldades, que é o maior consumidor de aço na segunda maior economia do mundo.

O minério de ferro mais negociado para janeiro na Dalian Commodity Exchange (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,97%, a 829 iuanes (113,68 dólares) por tonelada, perto da máxima de três semanas de 834 iuanes por tonelada atingida na segunda-feira.

O minério de ferro de referência para setembro na Bolsa de Cingapura subiu 1,76%, para 114,15 dólares por tonelada.