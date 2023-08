Petróleo sobe após dados dos EUA mostrarem oferta mais restrita

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira, com dados do governo dos Estados Unidos mostrando reservas de petróleo mais restritas do que o esperado, enquanto preocupações com a economia chinesa limitaram os ganhos.

Os futuros do petróleo Brent para outubro subiram 0,37 dólar, para 85,86 dólares o barril. O contrato de outubro expira na quinta-feira, e o contrato de novembro, mais ativo, subiu 0,33 dólar, para 85,21 dólares.

Os futuros do petróleo dos EUA (WTI) subiram 0,47 dólar, para 81,63 dólares.