Preços ao produtor no Brasil caem em julho pela 6ª vez seguida e taxa em 12 meses tem queda recorde

"Uma das explicações é a queda do dólar. Com isso, o preço em real do produto exportado diminui e, ao mesmo tempo, o custo das matérias-primas que são importadas também fica menor", explicou Murilo Alvim, analista da pesquisa no IBGE.

Entre as 24 atividades analisadas, o IBGE apontou que 16 tiveram queda de preços na comparação mensal. A maior influência partiu da queda de 1,36% dos custos de alimentos.

"Além do dólar, há uma tendência de queda em diversas commodities. Com isso, o setor de alimentos apresentou maiores reduções nos grupos de carnes e laticínios, explicadas pela diminuição do custo de aquisição de commodities como o milho e soja, que são os principais componentes da ração para os animais”, disse Alvim.

Entre as grandes categorias econômicas, todas tiveram queda em julho. Os preços de bens de consumo caíram 1,19%, enquanto os bens intermediários recuaram 0,63% e os bens de capital tiveram queda de 0,42%.

O IPP mede a variação dos preços de produtos na “porta da fábrica”, isto é, sem impostos e frete, de 24 atividades das indústrias extrativas e da transformação.