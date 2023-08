Preços de importação na Alemanha têm em julho maior queda desde 1987

BERLIM (Reuters) - Os preços das importação na Alemanha caíram 13,2% em julho na comparação com o ano anterior, a maior queda desde janeiro de 1987, informou o departamento de estatísticas nesta quarta-feira, principalmente devido a um efeito de base após aumentos de preços no ano passado com a guerra na Ucrânia.

Analistas consultados pela Reuters haviam previsto um declínio de 13,1% na comparação anual.

Os preços de importação apresentaram uma ligeira queda de 0,6% em julho em relação ao mês anterior, informou o escritório de estatísticas em um comunicado.