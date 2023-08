Reforma sobre renda buscará tributação mais neutra e isonômica, diz Appy

O secretário disse, ainda, que é "muito claro" saber onde estão as distorções na tributação sobre a renda e que a reforma tributária precisa ser boa do ponto de vista técnico, mas viável politicamente.

"A reforma tem que ser bem construída do ponto de vista técnico, mas tem que ser viável politicamente. Acho que esse é um ponto fundamental", disse.

Appy apontou que um projeto de mudança estrutural, sob uma proposta ampla que englobe a tributação da renda do trabalho e do capital, deve ser enviada ao Congresso entre o final deste ano e o início do próximo.

Para o secretário, no entanto, algumas medidas que visam corrigir distorções na tributação sobre a renda já estão sendo discutidas e tramitando pelo Congresso, como o projeto de lei das "offshores", encaminhado aos parlamentares pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira, e a medida provisória dos fundos fechados, assinada por Lula também na segunda.

De acordo com o diretor de programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, Daniel Loria, tanto a PL das "offshores" quanto a MP dos fundos fechados fornecem exatamente o direcionamento que o governo deseja dar à reforma da renda.

No evento, Loria disse que o PL das "offshores", em particular, está "bem evoluído" e tem o efeito de melhorar a eficiência econômica do sistema tributário brasileiro. Os dois projetos, o PL e a MP dos fundos fechados, buscam corrigir distorções, de acordo com ele.