Riscos ao crescimento da zona do euro estão se materializando e justificam cautela do BCE, diz Centeno

"O mercado de trabalho na Europa está se comportando de uma forma inédita... Vejo um grau de flexibilidade no mercado de trabalho europeu que não estávamos acostumados a ver no passado", disse Centeno. "Isso aliviará as pressões salariais em nosso mercado de trabalho, ao contrário do que (estávamos acostumados) no passado."

(Reportagem de Mehnaz Yasmin)