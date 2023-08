Sentimento econômico da zona do euro fica mais fraco do que o esperado em agosto

BRUXELAS (Reuters) - O sentimento econômico da zona euro ficou mais fraco do que o esperado em agosto, dando sequência a um declínio constante desde o início do ano, e as expectativas de inflação entre os consumidores aumentaram, revertendo uma tendência de queda de quatro meses, mostraram dados nesta quarta-feira.

A pesquisa mensal de sentimento econômico da Comissão Europeia mostrou que o índice caiu para 93,3 em agosto, de 93,5 em julho, frustrando as expectativas do mercado de um pequeno aumento para 93,7.

O otimismo na indústria deteriorou-se para -10,3, de -9,3 em julho, mais do que os -9,9 esperados pelos economistas, enquanto o sentimento nos serviços, o maior setor contribuinte para o Produto Interno Bruto da zona do euro, caiu para 3,9, de 5,4 em julho, pior do que os 4,2 esperados pelos mercados.