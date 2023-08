Setor de máquinas e equipamentos tem novo recuo ano a ano em julho, aponta Abimaq

SÃO PAULO (Reuters) - O setor de máquinas e equipamentos registrou um novo recuo na receita líquida total em julho na comparação anual, com a piora nas atividades do mercado doméstico, mostraram dados divulgados nesta quarta-feira pela associação do setor.

De acordo com a Abimaq, a receita líquida total da indústria caiu 10,5% em julho ante o mesmo período no ano passado, a 23,72 bilhões de reais. O setor tem registrado uma série de quedas desde 2022.

O consumo aparente de máquinas e equipamentos teve declínio de 9,9% ano a ano em julho, a 29,55 bilhões de reais, segundo dados da entidade.