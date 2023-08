Wall St avança após dados econômicos dos EUA alimentarem apostas de pausa em alta de juros

O Nasdaq registrou seu fechamento mais alto desde 1º de agosto.

O Dow Jones subiu 0,11%, para 34.890,24 pontos. O S&P 500 avançou 0,38%, para 4.514,87 pontos. O Nasdaq ganhou 0,54%, para 14.019,31 pontos.

Novos números do Produto Interno Bruto mostraram que a economia dos EUA expandiu 2,1% no segundo trimestre, mais lentamente do que uma estimativa preliminar de um crescimento de 2,4%.

As apostas de operadores de que o Fed deixaria a taxa de juros inalterada em setembro ficaram em quase 89%, acima dos 86% do dia anterior, enquanto as apostas de uma pausa em novembro subiram de cerca de 52% para 54%, mostrou a ferramenta FedWatch do CME Group.

Dos 11 índices setoriais do S&P 500, nove subiram, liderados pelo de tecnologia da informação, com alta de 0,83%, seguido por ganho de 0,51% no de energia.

Investidores agora focam no índice PCE, a medida de inflação preferencial do Fed, e para os números das vagas de emprego fora do setor agrícola, que serão divulgados na quinta e na sexta-feira, respectivamente, para obterem mais pistas sobre a taxa de juros.