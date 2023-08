Wall St sobe após dados econômicos fracos alimentarem expectativas de pausa nos juros

O Produto Interno Bruto cresceu a um ritmo anualizado de 2,1% no último trimestre, mostraram os dados da segunda estimativa do PIB para o período de abril a junho. Esse valor foi revisado para baixo em relação ao ritmo de 2,4% informado no mês passado. Economistas consultados pela Reuters não esperavam revisão.

"Esses relatórios foram na verdade positivos para o mercado, embora tenham sido um pouco fracos", disse Thomas Martin, gerente sênior de portfólio da Globalt Investments.

"O mercado acredita que é quase certo que o Fed não aumentará (a taxa de juros) em setembro e que ele ainda tem algumas opções na mesa para o final do ano."

As apostas dos operadores de que o Fed deixará a taxa de juros inalterada em setembro estavam em quase 91%, acima dos 88,5% registrados antes dos dados, enquanto as apostas de uma pausa em novembro subiram para quase 59%, de cerca de 52% no dia anterior, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

Os investidores agora aguardam o índice PCE de inflação e o relatório de emprego fora do setor agrícola, que serão divulgados na quinta e na sexta-feira, respectivamente, para obter mais informações sobre a taxas de juros.

Às 11:25 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,06%, a 34.874,81 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,45%, a 4.517,68 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 0,51%, a 14.014,93 pontos.