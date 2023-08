Ações da China fecham agosto em baixa após dados mostrarem que indústria encolheu pelo 5º mês

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong caíram nesta quinta-feira, fechando o mês com perdas, depois que dados oficiais mostraram que a atividade da indústria na segunda maior economia do mundo encolheu novamente em agosto.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,61%, enquanto o índice de Xangai caiu 0,55%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 0,55%.