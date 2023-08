Atividade industrial da China encolhe em agosto pelo 5º mês e mantém pressão por medidas de apoio

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) oficial subiu de 49,3 em julho para 49,7 em agosto, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas, ficando abaixo do nível de 50 que separa contração da expansão. A leitura ficou acima da expectativa de 49,4.

O PMI fornece a primeira pista sobre como a segunda maior economia do mundo se saiu em agosto, depois de uma sequência de dados sobre comércio, fábricas e varejo em julho. Entretanto, em um sinal de esperança para o crescimento, as condições não pioraram substancialmente, embora a pesquisa tenha mostrado que as fábricas estão sob pressão persistente.

"É muito cedo para dizer, mas o dado de hoje sugere que um aumento sequencial na atividade no terceiro trimestre ainda pode ser possível", disse Louise Loo, economista sênior da Oxford Economics.

"Principalmente se os estímulos recebidos começarem a ser transmitidos para a economia."

A segunda maior economia do mundo corre o risco de não atingir a meta de crescimento anual de Pequim, de cerca de 5%, à medida que as autoridades lutam contra o agravamento da crise imobiliária, os gastos fracos dos consumidores e a queda no crescimento do crédito, levando os principais bancos a rebaixar suas previsões de crescimento para o ano

O PMI não-industrial, que incorpora subíndices para a atividade do setor de serviços e da construção, caiu para 51,0 em relação aos 51,5 de julho, liderado pela queda contínua na atividade de serviços;.