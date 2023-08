Autoridades do BCE mantiveram possibilidade de alta de juros em setembro, mostra ata

FRANKFURT (Reuters) - As autoridades de política monetária do Banco Central Europeu mantiveram em jogo a possibilidade de um novo aumento dos juros em setembro, mas alguns pareceram argumentar que isso não seria necessário quando novas projeções fossem divulgadas, mostrou nesta quinta-feira a ata do encontro de julho.

"Um novo aumento em setembro será necessário se não houver evidência convincente de que o efeito do aperto monetário acumulado foi forte o suficiente para reduzir a inflação subjacente", mostrou a ata da reunião de 26 e 27 de julho.

"Por outro lado, foi argumentado que é bastante provável que as projeções de setembro da equipe do BCE revisassem a trajetória da inflação para baixo o suficiente em direção a 2%, sem a necessidade de outro aumento das taxas de juros em setembro."