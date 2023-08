Bostic, do Fed, diz que taxa de juros dos EUA está alta o suficiente

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, mostrou-se contra novo aumento da taxa de juros dos Estados Unidos nesta quinta-feira, afirmando que a política monetária já está suficientemente apertada para reduzir a inflação para 2% em um período "razoável".

"Sinto que a política monetária está adequadamente restritiva", disse Bostic em comentários preparados para apresentação em conferência do banco central da África do Sul, na Cidade do Cabo. "Devemos ser cautelosos e pacientes e deixar que a política restritiva continue a influenciar a economia, para não corrermos o risco de apertar demais e infligir dor econômica desnecessária."

Entretanto, "isso não significa que eu seja a favor de um afrouxamento em breve", observou.