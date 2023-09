Bradesco anuncia acordo para aquisição de 20% do Hospital Santa Lúcia

O Bradesco ainda acrescentou que a operação representa um "importante passo" nos planos de crescimento de longo prazo do Grupo Santa, presente nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, com dois centros radiológicos e 8 hospitais.

Os atuais sócios da rede de hospitais e fundadores do Hospital Santa Lúcia, família Leal, permanecerão com 80% do capital social da companhia, de acordo com comunicado.

A operação ainda está sujeita ao cumprimento de certas condições suspensivas usuais em operações desta natureza, disse o Bradesco, incluindo as devidas aprovações regulatórias.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)