Número de pessoas trabalhando sobe e desemprego no Brasil cai a 7,9% no tri até julho

O número de desempregados, por sua vez, caiu 6,3% em relação ao trimestre imediatamente anterior, a 8,522 milhões de pessoas, o que também representou recuo de 13,8% ante o trimestre até julho de 2022 e marcou o menor contingente de desempregados desde junho de 2015.

Segundo o IBGE, na comparação trimestral, o aumento da ocupação foi influenciado pelo grupamento de Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (mais 593 mil pessoas); seguido de Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (mais 296 mil pessoas).

Os trabalhadores com carteira assinada no setor privado aumentaram 0,6% no período, mas os que não tinham carteira dispararam 4,0% no trimestre até julho. No setor público, houve aumento de 2,6%.

"Na época da pandemia a informalidade vinha (dos trabalhadores por) conta própria. Esse movimento de agora mostra o emprego sem carteira tendo papel relevante para o mercado de trabalho. A informalidade tem sido importante para ocupação no Brasil, e não é de hoje", disse Beringuy.

No período, a renda foi de 2.935 reais, contra 2.916 reais nos três meses até abril e 2.792 reais no trimestre até julho do ano passado.

"Apesar do bom momento do mercado de trabalho, o rendimento médio ficou estável no trimestre e não mostra pressão inflacionária adicional, o que deve permitir a continuidade do processo de afrouxamento monetário pelo Banco Central", avaliou Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter.