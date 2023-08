Carteira do Ibovespa mantém exclusão de Méliuz e inclusão de PetroReconcavo e Vamos em 3ª prévia

SÃO PAULO (Reuters) - A terceira prévia do Ibovespa que irá vigorar no período de setembro a dezembro manteve a entrada das ações da PetroReconcavo e da Vamos, assim como a saída dos papéis da Méliuz, segundo divulgação da B3 nesta quinta-feira.

A nova composição da carteira do Ibovesp entrará em vigor em 4 de setembro, conforme as regras da B3.

Com as modificações, a nova carteira teórica fica com 86 ações de 83 empresas.