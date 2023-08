Citi vê efeito negativo elevado em bancos com fim de JCP, mas espera ajustes em projeto

Até o momento, empresas podem lançar a quantia que será paga como JCP aos acionistas como uma despesa, o que permite um abatimento na base de cálculo sobre a qual incidem as alíquotas de tributação. Assim, as companhias podem recolher menos impostos ao optarem por esse instrumento para distribuírem proventos.

Bancos estão entre os mais afetados pelas medidas, mas não serão os únicos, com setores como saúde, varejo e bens de capital também sendo potencialmente impactados.

Considerando os lucros previstos para 2024 dos bancos sob cobertura da equipe do Citi liderada por Rafael Frade, o fim do JCP vai gerar um efeito negativo de 23% para Bradesco, 22% para ABC Brasil, 21% para Santander Brasil, 17% para Banco do Brasil e 16% para Itaú Unibanco e BTG Pactual.

Os analistas do Citi observam que, apesar do potencial abalo no resultado, notícias recentes sugerem que o projeto ainda pode ser ajustado durante a discussão no Congresso.

Além disso, acrescentam que, na explicação do governo sobre o projeto de lei, o argumento foi que regimes tributários semelhantes em outros países levam em conta uma taxa de juros mais baixa - atualmente o JCP usa TJLP a 7% - e apenas o capital emitido pela empresa, e não todo o patrimônio.

"Nós acreditamos que a discussão poderia propor algum novo tipo de JCP, baseado apenas em patrimônio tangível e com uma nova taxa de juros, com impacto menor nos lucros dos bancos do que o fim completo do JCP", afirmaram Frade e equipe.