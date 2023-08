Consumo em supermercados tem alta forte em julho, mas reajuste do diesel preocupa

SÃO PAULO (Reuters) - O consumo dos lares brasileiros em julho teve em julho o maior crescimento mensal do ano tirando o desempenho no período da Páscoa, mas a associação que representa os supermercados do país, Abras, manifestou nesta quinta-feira preocupações sobre o impacto da alta recente dos preços dos combustíveis sobre as vendas nos próximos meses.

O consumo em supermercados, semelhante às vendas do setor, teve crescimento de 4,24% em julho ante junho e avançou 3,37% sobre o mesmo mês do ano passado, em uma performance que aproximou o acumulado de 2023 à projeção da Abras para o ano todo de expansão de 2,5%. Até o mês passado, o crescimento do consumo estava em 2,52%.

A expansão no consumo ocorreu em meio a uma baixa nos preços. Segundo a Abras, a cesta de 35 produtos pesquisada pela entidade teve preço em julho de 730,06 reais em média, menor valor desde fevereiro de 2022.