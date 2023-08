Dólar sobe 1,70% com disputa técnica e preocupação com área fiscal

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista encerrou a quinta-feira com forte alta no Brasil, chegando a oscilar 10 centavos de real durante o dia, com as cotações refletindo a disputa de investidores pela formação da Ptax, as preocupações do mercado com o Orçamento do governo e a alta da moeda norte-americana no exterior.

O dólar à vista fechou o dia cotado a 4,9523 reais na venda, com alta de 1,70%. Foi o maior avanço percentual em um fechamento desde 3 de agosto, quando subiu 1,97%.