Dólar sobe frente ao real após dados dos EUA e com disputa técnica de fim de mês

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,36%, a 4,9105 reais.

Os gastos dos consumidores dos Estados Unidos aumentaram em julho, enquanto a inflação medida pelo índice de preços PCE ficou em 0,2% no mês passado, repetindo a taxa mensal vista em junho. Nos 12 meses até julho, o PCE aumentou 3,3%, depois de avançar 3,0% em junho.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice de preços PCE aumentou 0,2%, depois de subir pela mesma margem no mês anterior. O chamado núcleo do índice de preços aumentou 4,2% em termos anuais em julho, depois de ter subido 4,1% em junho.

Apesar da leve aceleração dos dados na base anual, o diretor de operações da FB Capital, Fernando Bergallo, explicou que a leitura de inflação dos EUA ainda veio em linha com o esperado. Ele mantém visão de que "os juros por lá não devem subir mais", ressaltando que a aposta de um "pouso suave" da economia norte-americana está ganhando terreno entre os analistas.

Juros mais altos nos EUA tendem a impulsionar o dólar ao tornar os retornos do mercado de renda fixa norte-americano mais atraentes, enquanto a perspectiva de uma postura monetária mais branda por lá costuma beneficiar moedas rivais do dólar, principalmente as de países com taxas mais altas, que oferecem maior rentabilidade.

Para Bergallo, a forte alta do dólar neste pregão estava mais relacionada à disputa antes do fechamento da Ptax do fim de mês.